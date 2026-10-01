Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Özel ve Yeni Partililer Genel Kurul’dan ayrıldı

Son dakika haberi: Meclis’in yeni yasama yılı açılışında Özgür Özel ve Yeni Parti milletvekillerinden dikkat çeken bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüye çıkması üzerine Yeni Partililer salondan ayrıldı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul’dan çıktı. Erdoğan ise açılış konuşmasını sürdürdü.

Özel, gazetecilerin sorusuna "Operasyon yapanı dinlemeyiz. Partimize darbe yapan birini dinlemeye vaktimiz yok" dedi.

ÖZEL AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMIŞTI

TBMM’de 28. Dönem 5. Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla ilk tören Meclis Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Özgür Özel’in de katıldığı törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş anıta çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni Partililerin Genel Kurul’dan ayrılması, açılış programının Erdoğan’ın konuşma yaptığı bölümünde gerçekleşti.

'CEMİL TUGAY' İDDİASINA "LÜZUMSUZ" YANITI

Öte yandan Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesiyle gündeme gelen, Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara ilişkin "Bu konularda herhangi bir değerlendirme yapmayı, lüzumsuz bir alana lüzumsuz önem atfetmek üzere değerlendiriyorum." yanıtını verdi.