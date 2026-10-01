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Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Özel ve Yeni Partililer Genel Kurul’dan ayrıldı

Son dakika haberi: TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında Özgür Özel ve Yeni Parti milletvekilleri salondan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla birlikte Özel ve beraberindeki milletvekilleri Genel Kurul’u terk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Özel ve Yeni Partililer Genel Kurul’dan ayrıldı
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Meclis’in yeni yasama yılı açılışında Özgür Özel ve Yeni Parti milletvekillerinden dikkat çeken bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüye çıkması üzerine Yeni Partililer salondan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Özel ve Yeni Partililer Genel Kurul’dan ayrıldı 1

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul’dan çıktı. Erdoğan ise açılış konuşmasını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Özel ve Yeni Partililer Genel Kurul’dan ayrıldı 2

Özel, gazetecilerin sorusuna "Operasyon yapanı dinlemeyiz. Partimize darbe yapan birini dinlemeye vaktimiz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Özel ve Yeni Partililer Genel Kurul’dan ayrıldı 3

ÖZEL AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMIŞTI

TBMM’de 28. Dönem 5. Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla ilk tören Meclis Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Özgür Özel’in de katıldığı törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş anıta çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni Partililerin Genel Kurul’dan ayrılması, açılış programının Erdoğan’ın konuşma yaptığı bölümünde gerçekleşti.

'CEMİL TUGAY' İDDİASINA "LÜZUMSUZ" YANITI

Öte yandan Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesiyle gündeme gelen, Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara ilişkin "Bu konularda herhangi bir değerlendirme yapmayı, lüzumsuz bir alana lüzumsuz önem atfetmek üzere değerlendiriyorum." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan tbmm Yeni Parti
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