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Kafeteryada ısıtıcı alev aldı: 1’i ağır 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kafeteryada ısıtıcının bir anda harlayarak alev alması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde 2. derece yanıklar oluşan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kafeteryada ısıtıcı alev aldı: 1’i ağır 3 yaralı

Olay, saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak’taki bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşterilerin oturduğu masaların bulunduğu alandaki ısıtıcı bir anda harladı.

Kafeteryada ısıtıcı alev aldı: 1’i ağır 3 yaralı 1

BURSA'DA KAFETERYADA ISITICI ALEV ALDI

Isıtıcının alev alması sonucu masalarda oturan Sezer C. (38), Figen Y. (42) ve Canan U. (37) yaralandı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde 2. derece yanıklar oluşan 3 kişi, olayın ardından özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kafeteryada ısıtıcı alev aldı: 1’i ağır 3 yaralı 2

1’İ AĞIR 3 YARALI

Yaralılardan Sezer C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan Sezer C. daha sonra Yanık Ünitesi’nde tedaviye alınırken, diğer 2 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kafeteryada meydana gelen ufak çaplı yangın, iş yeri çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Bursa
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