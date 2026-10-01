Kafeteryada ısıtıcı alev aldı: 1’i ağır 3 yaralı

Olay, saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak’taki bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşterilerin oturduğu masaların bulunduğu alandaki ısıtıcı bir anda harladı.

BURSA'DA KAFETERYADA ISITICI ALEV ALDI

Isıtıcının alev alması sonucu masalarda oturan Sezer C. (38), Figen Y. (42) ve Canan U. (37) yaralandı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde 2. derece yanıklar oluşan 3 kişi, olayın ardından özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

1’İ AĞIR 3 YARALI

Yaralılardan Sezer C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan Sezer C. daha sonra Yanık Ünitesi’nde tedaviye alınırken, diğer 2 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kafeteryada meydana gelen ufak çaplı yangın, iş yeri çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır