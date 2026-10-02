Sason'da heyelan ve taş düşmeleri nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

İlçede etkili olan yağışlar, kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Derince grup köy yolu ile Yücebağ grup köy yolu üzerinde heyelan ve taş düşmeleri meydana geldi.

SASON'DA HEYELAN VE TAŞ DÜŞMELERİ NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yollara düşen taş ve toprak kütleleri temizlenerek ulaşımın güvenli şekilde yeniden sağlanması için gerekli müdahaleler yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından ulaşıma kapanan köy yolları yeniden araç trafiğine açıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin, yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır