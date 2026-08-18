Son dakika | Sivas'ta katliam gibi kaza: 4 ölü, 10 yaralı!

Son dakika haberi: Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kaza sonucu çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana geldi.

4 ÖLÜ, 10 YARALI

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

İlk belirlemelere göre metrelerce sürüklenen minibüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır