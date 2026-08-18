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Öğrenci valizlerine döviz, yurtta “beddua seansı” iddiası! Alihan Kuriş soruşturmasında Romanya hattı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş yapılanmasına yönelik soruşturmasında ifade veren G.K., Romanya’daki para trafiğine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. G.K., öğrencilerin valizlerine yüklü miktarda döviz yerleştirildiğini ve “Romanya’ya varana kadar açmayın” talimatı verildiğini öne sürdü. Aynı yurtta her perşembe devlete ve hükümete yönelik “beddua seansları” düzenlendiğini de anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Romanya hattına ilişkin yeni bir ifade dosyaya girdi. Ankara’da ifade veren G.K., bir arkadaşının aracılığıyla Bükreş’teki döner zincirine ortak olduğunu belirtti. Bu dönemde yapılanmanın Romanya’daki ticari faaliyetleri ve para trafiği hakkında bilgi edindiğini öne sürdü. G.K.’nın anlatımında döner zinciri, döviz bürosu ve öğrenci yurdu öne çıktı.

ROMANYA HATTININ KİLİT İSMİ OLARAK PAKCAN’I GÖSTERDİ

İfadeye göre; örgüt lideri Alihan Kuriş'in tutuklu 'sağ kolu' Ahmet Uğur Pakcan, örgütün Romanya sorumlusu ve tüm Balkanlar operasyonlarının kilit ismi. Bükreş'te çok sayıda şubesi bulunan 'Dristor Döner' ve 'Dristor Döviz Bürosu' aracılığıyla ticari faaliyet kılıfıyla örgütün dev finans ağını yöneten Pakcan, başkent Bükreş'teki yapılanmaya ait öğrenci yurdunun da tek yetkilisi.

Öğrenci valizlerine döviz, yurtta “beddua seansı” iddiası! Alihan Kuriş soruşturmasında Romanya hattı 1

ÖĞRENCİLERE “VALİZLERİ AÇMAYIN” TALİMATI

İtirafçı G.K.'nin ifadesine göre; örgütün finansal ve ideolojik merkezi haline getirilen yurtta kalan öğrenciler, Türkiye'ye tatile gönderilerek para transferi yapıldı. İstanbul'da yapılanmanın avukatı M.A'nın yanına yönlendirilen öğrencilerin valizlerine, gizlice yüklü miktarda dolar, Euro ve sterlin yerleştirildi. Öğrencilere "Valizleri Romanya'ya varana kadar açmayın" talimatı verildi. Kaçak yollarla çıkarılan Bükreş'e götürülen paralar, örgüt yöneticileri tarafından teslim alınarak sisteme sokuldu.

Öğrenci valizlerine döviz, yurtta “beddua seansı” iddiası! Alihan Kuriş soruşturmasında Romanya hattı 2

HER PERŞEMBE “BEDDUA SEANSI” İDDİASI

Yurtta sadece para trafiği değil, aynı zamanda devlet düşmanlığı da aşılandığı öğrenildi. G.K, yurtta kalan öğrencilerin ve yapılanma yöneticilerinin her perşembe akşamı toplanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve hükümetine yönelik beddua seansları düzenlendiğini vurguladı.

Öğrenci valizlerine döviz, yurtta “beddua seansı” iddiası! Alihan Kuriş soruşturmasında Romanya hattı 3

G.K. ifadesinde; "Romanya'da ortak olduğum döner zincirine gittiğimde, ortağım olan döner dükkanlarından birini işleten arkadaşım ile 'Süleymaniye Eğitim Kültür Vakfı' yazan işyerine gittik. 15'e yakın Türk iş adamı vardı. Orada Pakcan ile tanıştım. Yurtta geçirdiğim sürede öğrencilerle sohbet etme imkanım da oldu. İsmi Emre olan bir öğrenci ile konuştuk. Emre bana 'Her perşembe yapılanma üyeleri toplanıp hükümete beddua seansı yaparlar' dedi. Ortağım olan arkadaşıma bunu sordum. O da beddua seanslarını doğruladı" dedi. G.K'nin anlatımları, yapılanmanın Fetullahçı Terör Örgütü'nün beddua seansları yaptığını hatırlattı.

Öğrenci valizlerine döviz, yurtta “beddua seansı” iddiası! Alihan Kuriş soruşturmasında Romanya hattı 4

BOLU’DAKİ VİLLA İÇİN “KOORDİNASYON MERKEZİ” İDDİASI

Tanığın bir diğer şok iddiası ise Pakcan ve Alihan Kuriş'in Bolu'daki gizli görüşmeleri oldu. Tanık, Bolu Gövem Köyü mevkisindeki 'Binbir Evler Villa Sitesi'nin örgütün koordinasyon merkezi olduğunu ve illegal toplanan paraların burada istiflendiğini kaydetti.

Öğrenci valizlerine döviz, yurtta “beddua seansı” iddiası! Alihan Kuriş soruşturmasında Romanya hattı 5

Pakcan'ın Kuriş'in talimatıyla terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katıldığını ve bu durumun yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarıyla da sabit olduğunu belirtti.

Öğrenci valizlerine döviz, yurtta “beddua seansı” iddiası! Alihan Kuriş soruşturmasında Romanya hattı 6

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Anahtar Kelimeler:
Alihan Kuriş
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