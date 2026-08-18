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Antalya'da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia

Antalya'da meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi. Aralarından turistlerin ve çocukların da olduğu 17 kişi yaralandı. Dişi kırılan bir turist, "şoför schlafen, schlafen" diyerek sürücünün uyuduğunu iddia etti.

Antalya'da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3'ü tur aracı olmak üzere 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aralarında yabancı uyruklu turistlerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan tur minibüsünde bulunan ve kazada yaralanan Ukraynalı kadın turist, şoförün uyuduğunu iddia etti.

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 1

6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ!

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Yusuf Yerli'nin kullandığı tur minibüsü, Tekandız ışıklı kavşağına yaklaştığında kırmızı ışıkta duran Osman Nuri Yerdoğan'ın yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil öndeki araçlara çarptı ve 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 2

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi, Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi. Manavgat Kaymakamı Adil Karataş kaza yerinde incelemelerde bulundular.

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 3

17 YARALI

Ortalığın savaş alanına döndüğü ve can pazarının yaşandığı feci kazada; tur minibüsünde yolcu olarak bulunan Macaristan uyruklu turistler Zlata Halusz, Sznezsanna Halusz, Kira Halusz, Vitalıj Halusz, Sandor Halusz ile Ukraynalı Hanna Marianovych, otomobil sürücüsü Osman Nuri Yerdoğan, araçta yolcu olarak bulunan Filiz Yerdoğan, Saadet Yılmaz ve Ahmet Emir Yılmaz, araçta yolcu olarak bulunan Sedat Argan, Asya Argan ve Aslı Argan, otomobil sürücüsü Suat Özaydın, araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Özaydın, Ahmet Fırat Özaydın ve Yavuz Özaydın yaralandı.

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 4

ŞOFÖRÜN UYUDUĞUNU İDDİA ETTİ

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve Manavgat'ta bulunan özel hastanelere kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 5

Kazanın ardından ağzını ve kırılan dişlerini gösteren tur minibüsünde yolcu olarak bulunan Ukraynalı Hanna Marianovych, "şoför schlafen, schlafen" diyerek kaza sırasında şoförün uyuduğunu belirtirken, elini başının altına koyarak nasıl uyuduğunu göstermeye çalıştı.

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 6

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 7

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 8

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 9

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 10

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 11

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 12

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 13

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 14

Antalya da 6 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! Korkunç iddia 15
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya turist kaza
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