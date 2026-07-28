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Fıstık tarlasındaki yangına müdahale ederken hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir şahıs, yangın çıkan fıstık tarlasında ölü bulundu. Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fıstık tarlasındaki yangına müdahale ederken hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesi kırsal Yukarı Çardak Mahallesi'nde bulunan fıstık tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fıstık tarlasındaki yangına müdahale ederken hayatını kaybetti 1

TARLADA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tarlada Yasin O. (55) hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yasin O.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Fıstık tarlasındaki yangına müdahale ederken hayatını kaybetti 2

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Gaziantep
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