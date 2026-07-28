HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Osmaniye’de traktör devrildi, 2 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörde bulunan 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki yaralı ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Osmaniye’de traktör devrildi, 2 kişi yaralandı

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyü Karakuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki H.A.T.’un kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Osmaniye’de traktör devrildi, 2 kişi yaralandı 1

TRAKTÖR KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü H.A.T. ile traktörde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki S.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmaniye’de traktör devrildi, 2 kişi yaralandı 2

Traktörde sıkışan yaralılar, ekipler ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki yaralı ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osmaniye’de traktör devrildi, 2 kişi yaralandı 3

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yangında mahsur kalan işçiler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kurtarıldıYangında mahsur kalan işçiler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı
Barselona'da metro kabusu! Yangın her tarafı sarınca mahsur kaldılar: 200 metre yürüyüp...Barselona'da metro kabusu! Yangın her tarafı sarınca mahsur kaldılar: 200 metre yürüyüp...

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye traktör kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Erdal Beşikçioğlu'nun kararını açıkladı

Erdal Beşikçioğlu'nun kararını açıkladı

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Bahçede bikinisiyle sere serpe uzandı! Pozları olay oldu

Bahçede bikinisiyle sere serpe uzandı! Pozları olay oldu

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Taksiye binip semt değil şehir söylediler: Taksimetrede bu rakamı hiç görmedi

Taksiye binip semt değil şehir söylediler: Taksimetrede bu rakamı hiç görmedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.