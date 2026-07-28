Yeni Parti'de büyükşehir sürprizi! 'Yarın göreceksiniz' diyerek duyurdu

CHP'deki mutlak butlan krizinin ardından Özgür Özel ve ekibi istifasını vererek Yeni Parti'Yi kurdu. Özel ile birlikte 90 vekilin istifası sonrası gözler belediye başkanlarına çevrildi.

ÖZEL CANLI YAYINDA SAYI VERMİŞTİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında yaptığı açıklamada 200'den fazla belediye başkanının Yeni Parti'ye katılacağını ifade etmişti. Bu sözlerin ardından belediye başkanlarının partiye ne zaman katılacağı merak konusu oldu.

ZEYBEK YARINI İŞARET ETTİ: "ÇOK SAYIDA BELEDİYE BAŞKANIMIZ KATILIM SAĞLAYACAKLAR"

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Sözcü'den Bala Ateş Irmak'a konuşan Zeybek, yarın belediye başkanlarının Yeni Parti'ye katılacağını duyurdu.

Yarın Yeni Parti'ye çok sayıda katılım olacağını söyleyen Zeybek, "Çok sayıda belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz partimize katılım sağlayacaklar. Görünen o ki 31 Mart seçimlerinde sayın Özgür Özel liderliğinde kazandığımız belediye başkanlarının büyük bir çoğunluğu da onunla birlikte" dedi.

YENİ PARTİ İÇİN BÜYÜKŞEHİR SÜRPRİZİ

Zeybek katılım sağlayacaklar arasında bazı büyükşehir belediye başkanlarının olacağını da aktardı.