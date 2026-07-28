HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yeni Parti'de büyükşehir sürprizi! 'Yarın göreceksiniz' diyerek duyurdu

Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katılımlar sürüyor. Bazı ilçe belediyeleri CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılacaklarını duyurdu. Öte yandan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, belediye başkanı katılımlarının yarın olacağını duyurdu. Zeybek büyükşehir belediye başkanı düzeyinde de katılım olabileceği yönünde sinyal verdi.

Yeni Parti'de büyükşehir sürprizi! 'Yarın göreceksiniz' diyerek duyurdu
Melih Kadir Yılmaz

CHP'deki mutlak butlan krizinin ardından Özgür Özel ve ekibi istifasını vererek Yeni Parti'Yi kurdu. Özel ile birlikte 90 vekilin istifası sonrası gözler belediye başkanlarına çevrildi.

Yeni Parti de büyükşehir sürprizi! Yarın göreceksiniz diyerek duyurdu 1

ÖZEL CANLI YAYINDA SAYI VERMİŞTİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında yaptığı açıklamada 200'den fazla belediye başkanının Yeni Parti'ye katılacağını ifade etmişti. Bu sözlerin ardından belediye başkanlarının partiye ne zaman katılacağı merak konusu oldu.

Yeni Parti de büyükşehir sürprizi! Yarın göreceksiniz diyerek duyurdu 2

ZEYBEK YARINI İŞARET ETTİ: "ÇOK SAYIDA BELEDİYE BAŞKANIMIZ KATILIM SAĞLAYACAKLAR"

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Sözcü'den Bala Ateş Irmak'a konuşan Zeybek, yarın belediye başkanlarının Yeni Parti'ye katılacağını duyurdu.

Yarın Yeni Parti'ye çok sayıda katılım olacağını söyleyen Zeybek, "Çok sayıda belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz partimize katılım sağlayacaklar. Görünen o ki 31 Mart seçimlerinde sayın Özgür Özel liderliğinde kazandığımız belediye başkanlarının büyük bir çoğunluğu da onunla birlikte" dedi.

YENİ PARTİ İÇİN BÜYÜKŞEHİR SÜRPRİZİ

Zeybek katılım sağlayacaklar arasında bazı büyükşehir belediye başkanlarının olacağını da aktardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilo vermek tip 2 diyabet riskini her zaman azaltmıyorKilo vermek tip 2 diyabet riskini her zaman azaltmıyor
Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz"Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz"

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Yeni Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Bahçede bikinisiyle sere serpe uzandı! Pozları olay oldu

Bahçede bikinisiyle sere serpe uzandı! Pozları olay oldu

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.