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Kontrolden çıkan tır bariyerleri aşarak karşı şeride geçti: 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak karşı şeritte başka bir tırla çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan tır bariyerleri aşarak karşı şeride geçti: 1 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan L.Ç. idaresindeki 34 EB 1363 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan tır bariyerleri aşarak karşı şeride geçti: 1 yaralı 1

TIR BARİYERLERİ AŞARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 1 YARALI

Yol kenarındaki demir bariyerleri ve elektrik direğini kıran tır, karşı şeride geçerek Ankara istikametinde seyreden 34 DKA 059 plakalı tırla çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 34 EB 1363 plakalı tırın sürücüsü L.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kontrolden çıkan tır bariyerleri aşarak karşı şeride geçti: 1 yaralı 2

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hasar gören tırların kaldırılmasının ardından ekipler yolda temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Tır kaza
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