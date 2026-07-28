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Yangında mahsur kalan işçiler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı

İzmir’in Menemen ilçesinde 10 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle, çatıda mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan işçiler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı

Menemen ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 3 buçuk tonluk iki arazöz, 15 tonluk iki tonaj araç, dört merdivenli araç, bir aks aracı ve 28 personel ile olay yerine ulaştı.

Yangında mahsur kalan işçiler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı 1

İZMİR'DE YANGIN PANİĞİ

İzmir İtfaiyesi ekipleri, yoğun ve özverili çalışmalarıyla rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri binada bulunan dairelere ve çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Yangın sırasında çatıda bulunan 3 işçi, İzmir İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarılarak, güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangında mahsur kalan işçiler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı 2

3 İŞÇİ KURTARILDI

İşçilerden ikisi ayakta tedavi edilirken, biri sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Hastaneye götürülen işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Menemen
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