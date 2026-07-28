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9 işçi can vermişti! İliç faciasında yeni gelişme: 2 sanık yeniden tutuklandı

Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciası Türkiye'yi yasa boğmuştu. Davada yeni bir gelişme yaşandı. Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şirket yöneticisi Iain Ronald Guille ile jeoteknik mühendisi Ali Rıza Kalender, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 işçi can vermişti! İliç faciasında yeni gelişme: 2 sanık yeniden tutuklandı

Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçiyi ailelerinden ve sevdiklerinden koparan maden faciasına ilişkin 43 sanıklı davada tahliye kararları değişti.

9 işçi can vermişti! İliç faciasında yeni gelişme: 2 sanık yeniden tutuklandı 1

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Temmuz'da görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Iain Ronald Guille ve Ali Rıza Kalender'in adli kontrol kapsamında ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verilmişti.

9 işçi can vermişti! İliç faciasında yeni gelişme: 2 sanık yeniden tutuklandı 2

SAVCILIK TAHLİYE KARARINA İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet savcısının karara karşı bir üst mahkeme olan Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etmesi üzerine, Guille ve Kalender'in yeniden tutuklanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine sanıklar cezaevine götürüldü.

9 işçi can vermişti! İliç faciasında yeni gelişme: 2 sanık yeniden tutuklandı 3

10 MİLYON METREKÜPLÜK KÜTLE 9 İŞÇİYİ YUTTU

Facia, 13 Şubat 2024’te Çöpler Altın Madeni’nin yığın liç sahasında meydana geldi. Yaklaşık 10 milyon metreküplük dev kütle, yalnızca iki dakika içerisinde 800 metre ilerledi.

O sırada sahada bulunan 9 işçi dev kütlenin altında kaldı, 2 kişi yaralandı. Günler haftalara, haftalar aylara dönerken aileler maden sahasından gelecek iyi bir haberi bekledi. Ancak arama çalışmaları ilerledikçe umut yerini acıya bıraktı; işçilerin cansız bedenlerine farklı tarihlerde ulaşıldı.

9 işçi can vermişti! İliç faciasında yeni gelişme: 2 sanık yeniden tutuklandı 4

SAVCILIK “ASLİ KUSURLU” OLDUKLARINI BELİRTMİŞTİ

Davada daha önce açıklanan esas hakkındaki mütalaada, Guille ile Kalender’in facianın meydana gelmesinde “asli kusurlu” oldukları değerlendirilmişti.

Savcılık; olaydan önce radar sisteminden kritik uyarılar geldiğini, tehlikenin öngörülebilir olduğunu ve gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek iki sanığın da aralarında bulunduğu 13 kişinin “bilinçli taksir” hükümleri kapsamında cezalandırılmasını istemişti.

Mütalaada sanıklar için kusur durumlarına göre 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları talep edilmişti. Guille hakkında ayrıca çevrenin taksirle kirletilmesi suçundan da ceza istendi.

9 işçi can vermişti! İliç faciasında yeni gelişme: 2 sanık yeniden tutuklandı 5


Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Erzincan İliç altın madeni karar
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