9 işçi can vermişti! İliç faciasında yeni gelişme: 2 sanık yeniden tutuklandı

Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçiyi ailelerinden ve sevdiklerinden koparan maden faciasına ilişkin 43 sanıklı davada tahliye kararları değişti.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Temmuz'da görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Iain Ronald Guille ve Ali Rıza Kalender'in adli kontrol kapsamında ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verilmişti.

SAVCILIK TAHLİYE KARARINA İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet savcısının karara karşı bir üst mahkeme olan Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etmesi üzerine, Guille ve Kalender'in yeniden tutuklanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine sanıklar cezaevine götürüldü.

10 MİLYON METREKÜPLÜK KÜTLE 9 İŞÇİYİ YUTTU

Facia, 13 Şubat 2024’te Çöpler Altın Madeni’nin yığın liç sahasında meydana geldi. Yaklaşık 10 milyon metreküplük dev kütle, yalnızca iki dakika içerisinde 800 metre ilerledi.

O sırada sahada bulunan 9 işçi dev kütlenin altında kaldı, 2 kişi yaralandı. Günler haftalara, haftalar aylara dönerken aileler maden sahasından gelecek iyi bir haberi bekledi. Ancak arama çalışmaları ilerledikçe umut yerini acıya bıraktı; işçilerin cansız bedenlerine farklı tarihlerde ulaşıldı.

SAVCILIK “ASLİ KUSURLU” OLDUKLARINI BELİRTMİŞTİ

Davada daha önce açıklanan esas hakkındaki mütalaada, Guille ile Kalender’in facianın meydana gelmesinde “asli kusurlu” oldukları değerlendirilmişti.

Savcılık; olaydan önce radar sisteminden kritik uyarılar geldiğini, tehlikenin öngörülebilir olduğunu ve gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek iki sanığın da aralarında bulunduğu 13 kişinin “bilinçli taksir” hükümleri kapsamında cezalandırılmasını istemişti.

Mütalaada sanıklar için kusur durumlarına göre 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları talep edilmişti. Guille hakkında ayrıca çevrenin taksirle kirletilmesi suçundan da ceza istendi.