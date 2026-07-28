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Kuşadası’nda otopark ücreti kavgası

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaz aylarında otopark olarak işletilen okul bahçesinde ücret nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kuşadası’nda otopark ücreti kavgası

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda yaz sezonunda otopark olarak kullanılan Mahmut Esat Bozkurt İlköğretim Okulu’nun otoparkına aracını bırakan bir vatandaş, saatler sonra otomobilini almaya geldi. Bu sırada araç sahibi ile otopark görevlileri arasında aracın otoparka giriş saati nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre otopark görevlileri aracın saat 22.00 sıralarında otoparka giriş yaptığını belirtirken, araç sahibi ise otomobilini saat 01.00’de bıraktığını ileri sürdü. Giriş saati üzerinden yaşanan anlaşmazlık kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası
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