Karapınar’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Konya Caddesi ile Karaman Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ. yönetimindeki otomobil, Konya Caddesi üzerinde bulunan kavşaktan geçtiği sırada, Karaman Caddesi’nden gelen M.T.T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.T.T. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır