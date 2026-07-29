Bilecik’teki orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde, Demirköy ile Kurtköy arasındaki otluk alanda, ilk belirlemelere göre bir kuşun elektrik tellerine çarpması sonucu yangın çıktı. Şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 15 hektarlık ormanlık alanda etkili oldu. Yangına Bilecik ve Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 10 arazöz, 12 ilk müdahale aracı, 4 su tankeri, 2 iş makinesi ve 2 helikopter ile müdahale etti. Ekiplerin koordineli ve özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır