Antalya’da yanan yolcu otobüsü hurdaya döndü

Edinilen bilgiye göre, Isparta-Antalya seferini yapan Alperen K.’nın kullandığı yolcu otobüsü, Demirkapı Tüneli’nden geçtiği sırada yanmaya başladı. Dumanları fark eden otobüs şoförü, aracı Beydiğin Mahallesi Mut Beli mevkiinde durdurarak, yolcuları tahliye etti. Olay yeri yakınında konuşlu Taşağıl Orman İşletmesine ait arazöz yanan araca ilk müdahaleyi yaparken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Manavgat ve İbradı ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangında tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, ormanlık alandaki küçük bir bölüm de yangından zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır