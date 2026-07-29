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Eskişehir’de otluk alanda çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Eskişehir’de boş bir otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eskişehir’de otluk alanda çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Olay, Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi Kurtlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş bir otluk arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla birlikte alevler kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, meydana gelen yoğun ısı ve alevler nedeniyle çevredeki bazı binaların kapı ve duvarlarında hasar oldu. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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