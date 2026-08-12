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Türk bayrağına küstah saldırı! Gözaltına alındı

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Ufuk Dağ

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağı, A.A. adlı kadın tarafından ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası A.A. gözaltına alındı. İğrenç saldırıya tepkiler de gecikmedi.

Olay, dün gece saatlerinde, Kurşunlu Meydanı’nda meydana geldi. Bir kadın, çevreyi kolaçan ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe verip uzaklaştı.

Türk bayrağına küstah saldırı! Gözaltına alındı 1

SABAH FARK EDİLDİ

Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen mağaza sahipleri, bayrağın yandığını fak edip, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin A.A. olduğunu belirledi.

Türk bayrağına küstah saldırı! Gözaltına alındı 2

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan A.A.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Türk bayrağına küstah saldırı! Gözaltına alındı 3

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN KINAMA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bayrağının, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı.

Aras, "Menteşe'mizde şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi, şehitlerimizin emaneti olan ay yıldızlı bayrağımıza yapılan hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türk bayrağına küstah saldırı! Gözaltına alındı 4

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Türk bayrağı
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bunlar daha iyi günlerimiz
en az 10 yıl ceza verin yoksa bunların önünü alamayiz
direk sınırdışı vatandaşlık hoştur inşallah. koyun gitsin
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