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Sinop’ta orman yangını

Sinop’un Gerze ve Boyabat ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Derecuma Camii mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Sinop’ta orman yangını

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüme ve çevreye yayılma riski taşıyan yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. Ekipler, alevlerin ilerlemesini önlemek ve yangını tamamen kontrol altına almak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yangının etkilediği ormanlık alanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde, alevlerin yayıldığı bölgeler ve ormanlık alandan yükselen yoğun duman dikkat çekti. Yangında şu ana kadar yaklaşık 30 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor.

Sinop’ta orman yangını 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop orman yangını
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