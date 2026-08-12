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Donald Trump duyurdu: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt ay sonunda görevinden ayrılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Trump, "Leavitt, güzel küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla vakit geçirebilmek için ay sonunda görevinden ayrılacak. Bu kararı tamamen anlıyor ve saygıyla karşılıyorum" dedi.

Donald Trump duyurdu: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt ay sonunda görevinden ayrılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görevinden ayrılacak. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurarak, Leavitt'in ailesi ve çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek istediğini belirtti.

Donald Trump duyurdu: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt ay sonunda görevinden ayrılacak 1

TRUMP DUYURDU! BEYAZ SARAY'A VEDA EDİYOR

Trump, Leavitt'in bundan böyle başlıca danışmanlarından biri olacağını ve Cumhuriyetçi Parti içinde etkili bir ses olacağını söyledi.
Trump, "Beyaz Saray Sözcümüz ve en güvendiğim yardımcılarımdan biri olan Karoline Leavitt, güzel küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla vakit geçirebilmek için ay sonunda görevinden ayrılacak. Bu kararı tamamen anlıyor ve saygıyla karşılıyorum.

Donald Trump duyurdu: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt ay sonunda görevinden ayrılacak 2

"BEYAZ SARAY'DA GERÇEK BİR LİDER OLDU"

Karoline, bundan böyle en önemli danışmanlarımdan biri ve Cumhuriyetçi Parti içinde etkili bir ses olacak. Tarihin akışına meydan okumak ve ara seçimleri kesin bir zaferle kazanmak için çalışacağız. Karoline, Beyaz Saray'da gerçek bir lider oldu ve 2018'den bu yana adalet ve özgürlük için mücadele ederek olağanüstü bir iş çıkardı. Buna 2024'teki tarihi yeniden seçim kampanyamız da dahil. Karoline, tarihteki en iyi Beyaz Saray Sözcülerinden biri oldu. Teşekkürler Karoline, harika bir iş çıkardın" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Beyaz Saray abd
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