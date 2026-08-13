Cemil Tugay iddiası havada kaldı! AK Parti'de 14 Ağustos hareketliliği: Listede 3 isim var

AK Parti, 14 Ağustos’ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Program öncesinde partiye katılacağı öne sürülen isimler siyaset kulislerini hareketlendirdi.

CEMİL TUGAY İDDİASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılacağı ileri sürülmüştü. Tugay'ın CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılmaması, Özgür Özel'in telefonlarına çıkmadığının öne sürülmesi iddianın daha çok konuşulmasına yol açmıştı.

Ancak Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre AK Parti kaynakları bu iddiayı doğrulamadı.

Tugay'ın görevine bağımsız olarak devam edeceği konuşuluyor.

ZİLELİ VE KARADERE AK PARTİ’YE GEÇİYOR

Öte yandan Saymaz, CHP’den istifa eden Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli’nin AK Parti’ye katılacağını bildirdi.

Giresun basınında ise, CHP’den ayrılan Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere’nin AK Parti’ye geçeceği yazıldı. Saymaz, Karadere'nin daha önce iki dönem AK Parti’den belediye başkanlığı yaptığını anımsattı.

GÜRBAN İÇİN 14 AĞUSTOS’U İŞARET ETTİ

Gazeteci Sinan Burhan ise İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılacağını öne sürdü. Burhan, bu bilgiyi yaklaşık bir ay önce de gündeme getirdiğini hatırlattı. Gürban, son olarak çerçeve yasa oylamasında İYİ Parti grubuyla birlikte “hayır” oyu kullanmıştı.