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Cemil Tugay iddiası havada kaldı! AK Parti'de 14 Ağustos hareketliliği: Listede 3 isim var

AK Parti'nin 14 Ağustos'taki kuruluş yıl dönümü yaklaşırken transfer iddiaları da hareketlendi. Kulislerde en çok konuşulan isim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiasına yeni bir açıklama geldi. Bununla birlikte iki belediye başkanı ve bir milletvekilinin daha AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

Cemil Tugay iddiası havada kaldı! AK Parti'de 14 Ağustos hareketliliği: Listede 3 isim var
Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti, 14 Ağustos’ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Program öncesinde partiye katılacağı öne sürülen isimler siyaset kulislerini hareketlendirdi.

CEMİL TUGAY İDDİASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılacağı ileri sürülmüştü. Tugay'ın CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılmaması, Özgür Özel'in telefonlarına çıkmadığının öne sürülmesi iddianın daha çok konuşulmasına yol açmıştı.

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Ancak Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre AK Parti kaynakları bu iddiayı doğrulamadı.

Cemil Tugay iddiası havada kaldı! AK Parti de 14 Ağustos hareketliliği: Listede 3 isim var 1

Tugay'ın görevine bağımsız olarak devam edeceği konuşuluyor.

ZİLELİ VE KARADERE AK PARTİ’YE GEÇİYOR

Öte yandan Saymaz, CHP’den istifa eden Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli’nin AK Parti’ye katılacağını bildirdi.

Cemil Tugay iddiası havada kaldı! AK Parti de 14 Ağustos hareketliliği: Listede 3 isim var 2

Giresun basınında ise, CHP’den ayrılan Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere’nin AK Parti’ye geçeceği yazıldı. Saymaz, Karadere'nin daha önce iki dönem AK Parti’den belediye başkanlığı yaptığını anımsattı.

Cemil Tugay iddiası havada kaldı! AK Parti de 14 Ağustos hareketliliği: Listede 3 isim var 3

GÜRBAN İÇİN 14 AĞUSTOS’U İŞARET ETTİ

Gazeteci Sinan Burhan ise İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılacağını öne sürdü. Burhan, bu bilgiyi yaklaşık bir ay önce de gündeme getirdiğini hatırlattı. Gürban, son olarak çerçeve yasa oylamasında İYİ Parti grubuyla birlikte “hayır” oyu kullanmıştı.

Cemil Tugay iddiası havada kaldı! AK Parti de 14 Ağustos hareketliliği: Listede 3 isim var 4

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Anahtar Kelimeler:
CHP ak parti Cemil Tugay
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