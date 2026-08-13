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O il için dikkat çeken araştırma! Fay hattının altında bulundu

Erzincan'ın doğusu ile Bingöl'ün Yedisu ve Tunceli'nin Ovacık ilçeleri arasındaki bölgede, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğu kesimleri boyunca iki ayrı sığ magma rezervuarı bulunduğu belirlendi.

O il için dikkat çeken araştırma! Fay hattının altında bulundu

Prof. Dr. Özgür Karaoğlu liderliğinde Türkiye, İngiltere, İsviçre, İsveç, İtalya ve Rusya'dan bilim insanlarının katkısıyla gerçekleştirilen araştırmada, aktif fay sistemi ile yer altındaki magma yapıları arasındaki ilişki incelendi.

O il için dikkat çeken araştırma! Fay hattının altında bulundu 1

İKİ MAGMA TESPİT EDİLDİ

Communications Earth & Environment dergisinde yayımlanan çalışmada, yüksek çözünürlüklü sismik tomografi ve üç boyutlu sayısal modelleme yöntemleri kullanıldı. Araştırmada, Erzincan Havzası ve Karlıova Üçlü Eklem bölgesi altında iki sığ magma rezervuarı tespit edildi.
Prof. Dr. Karaoğlu, deprem verileri üzerinden yapılan sismik tomografi çalışmalarının Erzincan-Yedisu hattı ve Tunceli'ye uzanan bölgede iki farklı sığ magma haznesine işaret ettiğini belirtti.

"SİSMİK AÇIDAN SESSİZ"

Çalışmaya göre batıdaki rezervuar Erzincan Havzası altında bulunurken, doğudaki rezervuar Karlıova Üçlü Eklem bölgesinde yer alıyor. Batıdaki rezervuarın büyük ölçüde sismik açıdan sessiz olduğu, doğudaki rezervuar çevresinde ise daha belirgin ve sürekli sismisite bulunduğu tespit edildi.

"GERİLME BİRİKİMİ ARTABİLİR"

Araştırmacılar, rezervuarların farklı sıcaklık ve eriyik oranlarına sahip olabileceğini değerlendirirken, fay hareketlerinin bu magma sistemleri çevresinde gerilme birikimini artırabileceğine dikkat çekti.

Üç boyutlu modellemeler, Kuzey Anadolu Fayı boyunca meydana gelen sağ yönlü hareketin magma rezervuarlarının çevresinde çekme gerilmeleri oluşturabildiğini ve bu gerilmelerin rezervuarların kırılması ile magma damarlarının yukarı doğru ilerlemesini kolaylaştırabileceğini ortaya koydu.

O il için dikkat çeken araştırma! Fay hattının altında bulundu 2

"DEPREM ÖNGÖRÜSÜ ORTAYA KOYMUYOR"

Çalışmada, söz konusu gerilme aktarımının başlangıçta magma kaynaklı aşırı basınç bulunmasa dahi gerçekleşebileceği ve fay zonundaki kırıklı yapının yüzeye doğru gerilme aktarımını kolaylaştırabileceği belirtildi.
Araştırmanın belirli bir tarihte deprem veya volkanik patlama yaşanacağı yönünde bir öngörü ortaya koymadığı vurgulandı.

BİRLİKTE DEĞERLENDİRME VURGUSU

Çalışmanın sonuçları, Doğu Anadolu'daki aktif faylar ile magma sistemlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederken, bölgedeki sismisite ve olası magmatik hareketlerin bütüncül şekilde izlenmesinin önemini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, özellikle Erzincan Havzası çevresindeki magma-fay etkileşiminin bölgenin sismik ve volkanik tehlikelerinin değerlendirilmesinde dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.
Araştırma, 12 Şubat 2026'da Nature Portfolio bünyesindeki Communications Earth & Environment dergisinde yayımlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Bingöl Erzincan
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