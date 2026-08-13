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Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Otomobildekilere silahlı saldırıda 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı ve tüfekli saldırısına uğrayan Mehmet Güleli (32) hayatını kaybetti, Abdulkadir Özdemir (26) ve Abdulvahap Baydu (35) ise yaralandı.

Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Otomobildekilere silahlı saldırıda 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı’nda meydana geldi. Mehmet Güreli kullandığı otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken, başka bir araçtan inen kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Otomobildekilere silahlı saldırıda 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı 1

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Şüpheliler, otomobilde bulunan 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırganlardan kurtulan Güleli otomobili ile bir süre ilerledikten sonra yeniden önü kesilerek durduruldu.

Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Otomobildekilere silahlı saldırıda 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı 2

Bu sırada şüpheliler, otomobildeki 3 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı.

Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Otomobildekilere silahlı saldırıda 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı 3

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, Mehmet Güreli hayatını kaybetti, yanındaki Abdulkadir Özdemir ve Abdulvahap Baydu ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Otomobildekilere silahlı saldırıda 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı 4

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Otomobildekilere silahlı saldırıda 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa silahlı saldırı
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