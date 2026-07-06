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Derecik’te misafir bekleyen ailenin evine yılan girdi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde misafir bekleyen ailenin evine yılan girmesi kısa süreli paniğe neden oldu.

Derecik’te misafir bekleyen ailenin evine yılan girdi

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Başkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Evde misafir ağırlamak için hazırlık yapan Sönmez ailesi, sıcak hava nedeniyle pencereleri açarak evi havalandırmak istedi. Bir süre sonra odada yılan olduğunu fark eden aile fertleri büyük panik yaşadı.

Derecik’te misafir bekleyen ailenin evine yılan girdi 1

Bekledikleri misafirler yerine evde yılanla karşılaşan aile sakinleri, kendi imkanlarıyla yılana zarar vermeden evden uzaklaştırmayı başardı.
Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı o anlar, aile üyeleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Derecik’te misafir bekleyen ailenin evine yılan girdi 2

Kaynak: İHA

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Hakkari
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