Derecik’te misafir bekleyen ailenin evine yılan girdi

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Başkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Evde misafir ağırlamak için hazırlık yapan Sönmez ailesi, sıcak hava nedeniyle pencereleri açarak evi havalandırmak istedi. Bir süre sonra odada yılan olduğunu fark eden aile fertleri büyük panik yaşadı.

Bekledikleri misafirler yerine evde yılanla karşılaşan aile sakinleri, kendi imkanlarıyla yılana zarar vermeden evden uzaklaştırmayı başardı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı o anlar, aile üyeleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA