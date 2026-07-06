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İznik’te korkutan yangın

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi’nde bulunan çöp depolama tesisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İznik’te korkutan yangın

Yangın, Elbeyli Mahallesi’nde bulunan çöp depolama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa sürede alevler büyüyerek çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

İznik’te korkutan yangın 1

Ekiplerin alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun müdahalesine, çiftçiler de traktörleriyle katıldı.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürerken, bölgeden zaman zaman yoğun duman yükseldiği görüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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