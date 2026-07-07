HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trafikte iğrenç anlar! Önce hareket çekti, sonra özel bölgesini gösterdi

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ

İstanbul Sultanbeyli’de trafikte çıkan tartışmada öfkesine yenik düşen bir sürücü, insanlıktan nasibini almadığını kanıtlarcasına diğer sürücüye cinsel organını gösterdi. Trafik magandalığında gelinen son nokta "bu kadarına da pes" dedirtti.

Trafikteki her gün yaşanan sözlü kavgalara bir yenisi daha eklendi ancak bu kez yaşananlar sınırları ve ahlak kurallarını tamamen yerle bir etti.

Trafikte iğrenç anlar! Önce hareket çekti, sonra özel bölgesini gösterdi 1

Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan maganda sürücü, aracından inip önce diğer sürücüye hareket çekti ardından da cinsel organını göstererek iğrenç bir skandala imza attı.

Trafikte iğrenç anlar! Önce hareket çekti, sonra özel bölgesini gösterdi 2

Trafiği birbirine katan ve unutulmayacak bir rezilliğe imza atan şahsın o anları, mağdur sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Trafikte iğrenç anlar! Önce hareket çekti, sonra özel bölgesini gösterdi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de akılalmaz olay! Diş ağrısı için gitti ayağını kullanamaz hale geldiİzmir'de akılalmaz olay! Diş ağrısı için gitti ayağını kullanamaz hale geldi
Macaristan Başbakanı turist gibi İstanbul'u gezdiMacaristan Başbakanı turist gibi İstanbul'u gezdi

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

Afyonkarahisar'da peş peşe istifalar! AK Parti İl Başkanı da görevini bıraktı

Afyonkarahisar'da peş peşe istifalar! AK Parti İl Başkanı da görevini bıraktı

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Büyük beden model kırmızı mayosunu giyip paylaştı

Büyük beden model kırmızı mayosunu giyip paylaştı

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

'1 hafta 35 bin TL' Çok ciddi hareketlilik bekleniyor 'Zam yok'

'1 hafta 35 bin TL' Çok ciddi hareketlilik bekleniyor 'Zam yok'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.