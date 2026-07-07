Trafikte iğrenç anlar! Önce hareket çekti, sonra özel bölgesini gösterdi

Trafikteki her gün yaşanan sözlü kavgalara bir yenisi daha eklendi ancak bu kez yaşananlar sınırları ve ahlak kurallarını tamamen yerle bir etti.

Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan maganda sürücü, aracından inip önce diğer sürücüye hareket çekti ardından da cinsel organını göstererek iğrenç bir skandala imza attı.

Trafiği birbirine katan ve unutulmayacak bir rezilliğe imza atan şahsın o anları, mağdur sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.