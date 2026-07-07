Gazeteciler Hazar Dost ve Kayhan Ayhan gözaltına alındı

Gazeteci Doğu Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Hazar Dost’un gözaltına alındığını duyurdu.

Eroğlu, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Gazeteci arkadaşımız Hazar Dost, 2018’de katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek bu akşam 19:30’da gözaltına alındı. Daha önce hakkında karar verilmiş ancak istinaftan dönmüş bir dosyada ifadesi eksikmiş. Ne zaman istenirse ifade vermeye gideceği nöbetçi savcıya izah edildi ama riskli bulunmuş. Velhasıl bu geceyi karakolda gözaltında geçirecek, yarın Küçükçekmece Adliyesinde ifadesini verecek.

Sağlığı iyi, morali yerinde. Mahallede alışveriş yaptığı manava bir anda dört polisin girip kendisini karakola götürdüğünü anlatıyor. Yani GBT’de falan işlem yapılmış değil, muhtemelen yüz tanıma sistemine takılıp gözaltına alındı. NATO Zirvesi öncesi gözaltı furyasına bir ek daha yani."

KAYHAN AYHAN'A "HALKI YANILTICI BİLGİYİ YAYMA" SUÇLAMASI

Eroğlu’nun mesajından bir süre sonra gazeteci Kayhan Ayhan da gözaltına alındığını duyurdu. BirGün gazetesi muhabiri Ayhan, X üzerinden paylaştığı mesajında “Evime polis geldi gözaltına alınıyorum” diye yazdı.

Ayhan’ın "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" iddiasıyla gözaltına alındığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi