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Avustralya Başbakanı Albanese'den skandal sözler: "Kavunları çok güzel"

Avustralya Başbakanı Albanese'nin Japon mevkidaşı Sanae Takaiçi hakkındaki sözleri olay yarattı. Katıldığı canlı yayında Albanese'nin kullandığı "Kavunları çok güzeller" ifadesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Albanese aynı programda Kylie Minogue için kullandığı ifadeler içinse özür diledi.

Avustralya Başbakanı Albanese'den skandal sözler: "Kavunları çok güzel"
Devrim Karadağ

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin katıldığı podcast programında yaptığı açıklamalar tepki toplamaya devam ediyor.
Geçen hafta Cuma günü, bir podcast programına konuk olan Albanese, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi'nin Avustralya ziyaretinde sunduğu 'kraliyet kavunları' hediyesini değerlendirdi.

Takaiçi, Avustralya'nın Japon kavun ithalatına pazarını yeniden açmasını kutlamak için Başbakana Shizuoka'da yetiştirilen iki kavun hediye etmişti.

Sunucu Nikki Osborne, şaka yollu bir el hareketi yaparak ve Pamela Anderson'a atıfta bulunarak, Takaiçi'nin kavunları gümrükten 'kaçırıp kaçırmadığını' sordu.

Avustralya Başbakanı Albanese den skandal sözler: "Kavunları çok güzel" 1

"HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK GÜZELLER"

Albanese, sunucuya benzer bir hareket yaparak, "Birkaç kavun aldım" dedi. Albanese, "İki tane getirdi, her zamanki gibi... ve çok güzeller" dedi.

Avustralya Başbakanı Albanese den skandal sözler: "Kavunları çok güzel" 2
Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi

Nefes'in aktardığı habere göre; söz konusu sözler büyük tepki toplarken; Avustralya muhalefeti, Albanese'nin Takaiçi'den ve tüm kadınlardan özür dilemesini talep etti.

Aynı programda, Albanese'den Kylie Minogue, Nicole Kidman ve Rhonda Burchmore arasından hangisiyle yatacağını, evleneceğini veya çıkacağını seçmesi istendi.

Soruya yanıt olarak Başbakan, "Yeni evlendim. Daha altı aylık oldum" dedi.

"Ya işler ters giderse?" diye soran sunucuya Başbakan, "Elbette Kylie" diye yanıtladı.

Avustralya Başbakanı Albanese den skandal sözler: "Kavunları çok güzel" 3

Kylie Minogue

"Kylie ile evlenir miydiniz? Ve onunla sevişir miydiniz? Ve onunla çıkar mıydınız?" sorusuna ise Albanese, "Hepsi birden. O harika" demişti.

SONRADAN PİŞMAN OLDU

Gelen tepkiler sonrası Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, katıldığı bir yayında kendisine yöneltilen "seks, evlilik, flört" başlıklı soruya Kylie Minogue yanıtını verdiği için pişman oldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Anthony Albanese, daha sonra CNN International'a yaptığı açıklamada, "Yaptığım yorumlar için koşulsuz olarak özür diliyorum" dedi.

Avustralya Başbakanı Albanese den skandal sözler: "Kavunları çok güzel" 4

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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