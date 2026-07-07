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Etiketlerde gözden kaçan detay! Sanıldığından daha tehlikeli

Hazır ve paketli gıdalarda raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan koruyucu maddelerin, bilinçsiz ve uzun süreli tüketildiğinde sindirim sistemi üzerinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, “Özellikle mide, bağırsak ve karaciğer sağlığı açısından koruyucu madde içeren gıdaların kontrollü tüketilmesi gerekiyor” dedi.

Etiketlerde gözden kaçan detay! Sanıldığından daha tehlikeli

Pratik olması nedeniyle sık tercih edilen paketli gıdaların, içeriklerindeki koruyucu maddeler nedeniyle sağlık açısından bazı riskler barındırdığını ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, “Özellikle çocuklar koruyucu madde içeren ürünlere karşı daha hassas. Bu nedenle mümkün olduğunca taze hazırlanmış gıdaların tercih edilmesi sağlık açısından oldukça önemli” dedi.

‘KORUYUCU MADDELER SİNDİRİM SİSTEMİ ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLERE YOL AÇABİLİR’

Hazır ve paketli gıdalarda raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan koruyucu maddelerin sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, “Koruyucu maddeler gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılıyor. Ancak uzun süre ve kontrolsüz tüketildiklerinde mide ve bağırsak sisteminde ishal, kabızlık ve bazı sindirim sistemi şikâyetlerine neden olabiliyor. Bu maddeler aynı zamanda karaciğer üzerinde de toksik etki oluşturabiliyor” dedi.

‘KARACİĞER YETMEZLİĞİNE KADAR İLERLİYOR’

Koruyucu maddelerin uzun süreli kullanımında karaciğer sağlığının da etkilenebileceğini ifade eden Prof. Dr. Bilgiç, “Bazı kişilerde hafif karaciğer enzim yüksekliği görülebilirken, uzun süreli maruziyet durumunda daha ciddi karaciğer hasarları gelişebiliyor. Bu nedenle özellikle içeriği bilinmeyen veya güvenilir olmayan ürünlerden uzak durulması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

‘TAZE GIDALARI TERCİH EDİLMELİ’

Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin içeriğini mutlaka kontrol etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, “Sürekli tüketilecek ürünlerde güvenilir markalar tercih edilmeli ve ürün etiketlerinde yer alan içerikler incelenmelidir. Mümkün olduğunca koruyucu madde içeren hazır gıdalar yerine günlük hazırlanan taze yemeklerin tüketilmesini öneriyoruz. Bu hem sindirim sistemi hem de genel sağlık açısından daha doğru bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLAR DİKKAT ETMELİ’

Çocukların koruyucu maddelere karşı daha hassas olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, “Çocukların metabolizması bu maddelere daha hızlı tepki verebiliyor. Bu nedenle paketli ve koruyucu madde içeren gıdaların çocuklarda mümkün olduğunca sınırlandırılması gerekiyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması, ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karaciğer‎ bağırsak
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