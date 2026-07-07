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Diyarbakır’da marangoz atölyesinde yangın: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken olayda 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da marangoz atölyesinde yangın: 2 yaralı

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri 60’ıncı Sokak’ta bulunan bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Doğrama atölyesinden çıkan kıvılcımlar tahtaları tutuşturdu. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda 1 kişi vücudundan yaralanırken 1 kişi de dumandan etkilendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da marangoz atölyesinde yangın: 2 yaralı 1

Diyarbakır’da marangoz atölyesinde yangın: 2 yaralı 2

Diyarbakır’da marangoz atölyesinde yangın: 2 yaralı 3

Diyarbakır’da marangoz atölyesinde yangın: 2 yaralı 4

Diyarbakır’da marangoz atölyesinde yangın: 2 yaralı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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