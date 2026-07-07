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Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 2026 Nato Zirvesi için özel pul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından hazırlanan “2026 NATO Zirvesi” konulu anma pulu ve ilkgün zarfının bugün itibarıyla satışa sunulduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 2026 Nato Zirvesi için özel pul
Nilgün Arabacı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından hazırlanan “2026 NATO Zirvesi” konulu anma pulu ile söz konusu pula ait ilkgün zarfının abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'nin “www.filateli.gov.tr” internet sitesi üzerinden satışa sunulduğunu duyurdu.

Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT den 2026 Nato Zirvesi için özel pul 1

Bakan Uraloğlu, “2026 NATO Zirvesi anısına hazırlanan anma pulu ve ilkgün zarfını tedavüle sunduk. İlkgün damgası da Ankara’da kullanılmaya başlandı.” dedi.

İLKGÜN DAMGASI ULUS PTT MÜDÜRLÜĞÜ’NDE KULLANILMAYA BAŞLANDI

Ankara'daki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü'nde "2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA" ibareli ilkgün damgası da kullanılmaya başlandı.

Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT den 2026 Nato Zirvesi için özel pul 2

Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT den 2026 Nato Zirvesi için özel pul 3

Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT den 2026 Nato Zirvesi için özel pul 4

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Anahtar Kelimeler:
NATO PTT Abdulkadir Uraloğlu
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