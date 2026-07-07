Gök gürültülü sağanak kapıda! AKOM tarih verdi, uyardı

Rapora göre kentte hafta boyunca ağırlıklı olarak güneşli ve az bulutlu hava etkili olacak. Ancak 9 Temmuz Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta boyunca 29 ile 33 derece arasında değişecek. Perşembe günü yağışla birlikte sıcaklıklarda kısa süreli düşüş yaşanacak.
Kuzeydoğudan esecek poyrazın saatte 10 ila 30 kilometre hızla etkili olması bekleniyor. Rüzgarın özellikle sıcak havaya karşı serinletici etki oluşturacağı tahmin ediliyor.
Haftanın tek yağışlı günü olarak öne çıkan Perşembe günü, İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağış miktarının 5 ila 12 kilogram/metrekare arasında olması bekleniyor.
08 Temmuz 2026 Çarşamba
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık
En Düşük Sıcaklık: 20°C
En Yüksek Sıcaklık: 32°C
Yağış: Beklenmiyor
09 Temmuz 2026 Perşembe
Hava Durumu: Gök gürültülü sağanak yağmurlu
En Düşük Sıcaklık: 19°C
En Yüksek Sıcaklık: 27°C
Yağış Miktarı: 5–12 kg/m²
10 Temmuz 2026 Cuma
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık
En Düşük Sıcaklık: 19°C
En Yüksek Sıcaklık: 29°C
Yağış: Beklenmiyor
11 Temmuz 2026 Cumartesi
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık
En Düşük Sıcaklık: 21°C
En Yüksek Sıcaklık: 32°C
Yağış: Beklenmiyor
12 Temmuz 2026 Pazar
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık
En Düşük Sıcaklık: 22°C
En Yüksek Sıcaklık: 33°C
Yağış: Beklenmiyor
13 Temmuz 2026 Pazartesi
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık
En Düşük Sıcaklık: 22°C
En Yüksek Sıcaklık: 31°C
Yağış: Beklenmiyor
AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da hafta boyunca Perşembe günü dışında yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli ve az bulutlu geçerken, poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklık zaman zaman düşecek. Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışın ardından hafta sonuna doğru yeniden açık ve sıcak hava etkisini gösterecek.
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