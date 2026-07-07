Gök gürültülü sağanak kapıda! AKOM tarih verdi, uyardı

Rapora göre kentte hafta boyunca ağırlıklı olarak güneşli ve az bulutlu hava etkili olacak. Ancak 9 Temmuz Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SICAKLIKLAR 29-33 DERECE ARASINDA SEYREDECEK

AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta boyunca 29 ile 33 derece arasında değişecek. Perşembe günü yağışla birlikte sıcaklıklarda kısa süreli düşüş yaşanacak.

POYRAZ SERİNLİK SAĞLAYACAK

Kuzeydoğudan esecek poyrazın saatte 10 ila 30 kilometre hızla etkili olması bekleniyor. Rüzgarın özellikle sıcak havaya karşı serinletici etki oluşturacağı tahmin ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Haftanın tek yağışlı günü olarak öne çıkan Perşembe günü, İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağış miktarının 5 ila 12 kilogram/metrekare arasında olması bekleniyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİNİ:

08 Temmuz 2026 Çarşamba

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık

En Düşük Sıcaklık: 20°C

En Yüksek Sıcaklık: 32°C

Yağış: Beklenmiyor

09 Temmuz 2026 Perşembe

Hava Durumu: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

En Düşük Sıcaklık: 19°C

En Yüksek Sıcaklık: 27°C

Yağış Miktarı: 5–12 kg/m²

10 Temmuz 2026 Cuma

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık

En Düşük Sıcaklık: 19°C

En Yüksek Sıcaklık: 29°C

Yağış: Beklenmiyor

11 Temmuz 2026 Cumartesi

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık

En Düşük Sıcaklık: 21°C

En Yüksek Sıcaklık: 32°C

Yağış: Beklenmiyor

12 Temmuz 2026 Pazar

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık

En Düşük Sıcaklık: 22°C

En Yüksek Sıcaklık: 33°C

Yağış: Beklenmiyor

13 Temmuz 2026 Pazartesi

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık

En Düşük Sıcaklık: 22°C

En Yüksek Sıcaklık: 31°C

Yağış: Beklenmiyor

AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da hafta boyunca Perşembe günü dışında yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli ve az bulutlu geçerken, poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklık zaman zaman düşecek. Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışın ardından hafta sonuna doğru yeniden açık ve sıcak hava etkisini gösterecek.