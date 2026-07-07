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Trump'ı taşıyan 'Air Force One' dünya gündeminde! Türkiye'ye gelirken herkes onu izliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan AF1 çağrı kodlu başkanlık uçağı, NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye doğru hareket ediyor. Ankara'ya iniş yapması beklenen uçak, aynı anda binlerce kişi tarafından takip edilerek dünyanın en çok izlenen uçuşu oldu.

Trump'ı taşıyan 'Air Force One' dünya gündeminde! Türkiye'ye gelirken herkes onu izliyor
Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan AF1 çağrı kodlu başkanlık uçağı Türkiye'ye geliyor. Camp Springs'ten havalanan ve Ankara Havalimanı'na iniş yapması beklenen uçuş, Flightradar24 platformunda binlerce kişi tarafından anbean takip ediliyor.

DÜNYANIN EN ÇOK TAKİP EDİLEN UÇUŞU OLDU

Paylaşılan uçuş verilerine göre, Boeing VC-25B Bridge tipi başkanlık uçağı "AF1" çağrı koduyla Avrupa hava sahasında ilerlerken, Flightradar24'te "#1 Worldwide" etiketiyle en çok takip edilen uçuş olarak öne çıktı.

Trump ı taşıyan Air Force One dünya gündeminde! Türkiye ye gelirken herkes onu izliyor 1

Platform verilerine göre aynı anda 5 binden fazla kişi uçağın rotasını canlı olarak izledi.

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NATO ZİRVESİ İÇİN ANKARA'YA GELİYOR

Trump'ın, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında temaslarda bulunması bekleniyor.

Trump ı taşıyan Air Force One dünya gündeminde! Türkiye ye gelirken herkes onu izliyor 2

Başkanın Türkiye ziyaretinde kullandığı AF1 çağrı kodlu uçak, ABD Başkanını taşıdığı süre boyunca "Air Force One" çağrı adını kullanıyor.

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NATO Ankara Türkiye Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri uçak
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