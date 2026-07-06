NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rutte'yi Beştepe'de kabul edecek. İkilinin saat 18:00'de bir araya gelmesi bekleniyor.

"BU KARARLARI HAYATA GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR"

Rutte, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi yaptığı paylaşımda Ankara Zirvesi'nin ana gündeminin geçen yıl Lahey Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması olacağını belirtti. Rutte, "Geçen yıl Lahey'de birçok önemli karar aldık, şimdi bunları hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun başında da savunma harcamaları geliyor" dedi.

Rutte, müttefik ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda "güvenilir harcama planlarının" ele alınacağını aktararak, savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılmasının da zirvenin öncelikli başlıklarından biri olacağını belirtti.

Ukrayna'ya desteğin de gündemde olacağını söyleyen Rutte, "Ukrayna'nın mücadeleyi mümkün olduğunca güçlü şekilde sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu desteği almaya devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Barış müzakereleri başladığında da mümkün olan en güçlü konumda olması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.