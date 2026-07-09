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İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi, şehir manzarasını seyretti. Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi. Frostadottir, daha sonra kale esnafıyla sohbet ederek buradaki turunu tamamladı.

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi

NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara’nın simge mekanlarından biri olan Ankara Kalesi’ni ziyaret etti. Başbakan Frostadottir, Ankara Kalesi’nde bulunan bir restoranda yemek yedi ve ardından Ankara Kalesi'nin içini turladı.

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi ni gezdi 1

İZLANDA LİDERİNDEN ANKARA GEZİSİ

Kale esnaflarından birisi de Başbakan Frostadottir'i, kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı. Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısma çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi. Frostadottir, daha sonra kale esnafıyla sohbet ederek buradaki turunu tamamladı.

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi ni gezdi 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO İzlanda Ankara
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