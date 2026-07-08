Trump 'işi bitireceğiz' demişti! ABD'den İran'a yeni saldırılar

ABD'nin İran'a yönelik yeniden başlattığı saldırılar dün gece başlamıştı. Trump'ın bugün ise Ankara'daki İran'a yönelik sert sözleri 'saldırı' iması olarak algılanmıştı. Son gelen bilgilere göre ABD, İran'a yeni saldırı başlattı.

2 BÖLGEDE PATLAMA SESLERİ

ABD, İran'a yönelik yeni saldırı başlattı. Sirik ve Bender Abbas'ta patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.

'İŞİ BİTİRECEĞİZ' DEMİŞTİ

Trump bugün Ankara'daki 36. NATO Zirvesi basın toplantısında İran'la ilgili zehir zemberek ifadelerde bulunmuştu.

'Anlaşma yapmayacağız, işi bitireceğiz' sözleriyle İran'ı tehdit eden Trump şu ifadeleri açıklamasına eklemişti:

"İran savaşı çok büyük bir başarı. Nükleer silaha sahip olamayacaklar. Tek bir sebeple oradayım. İran nükleer silaha sahip olamaz. Gemileri kalmadı. Radarları yok. Bu başarı değil diyorsunuz ama çok büyük bir başarı. Sahte haberler İran'ın ne kadar iyi durumda olduğunu söylüyorlar ama çok kötü durumdalar. Biraz deliler gibi çılgınlar gibi. Bize cenazeye gitmek istediğini söyledir. Onlar Ortadoğu'nun zorbasıydı. 1 gün içinde hava savunma sistemleri ortadan kalktı. Liderlerini de ortadan kalktı. Yeni liderleri var. Belki onlar da ortadan kalktı. Ki bilebilir ki. Ben de ortadan kaldırılabilirim. Ben onların birinci hedefiyim. İyi gitmiyorsunuz dedin ama çok iyi gidiyoruz. Ablukamız vardı. Bir ablukanın bu kadar başarılı olduğunu gördün mü?"