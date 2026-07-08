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Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan hayatını kaybetti

Balıkesir’in önceki dönem milletvekillerinden ve eski Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan hayatını kaybetti

19, 23 ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekilliği ile Bandırma Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Öztaylan’ın vefatı, ailesi tarafından duyuruldu. Öztaylan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan’ın babasıydı.

Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan hayatını kaybetti 1

ÖZTAYLAN HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Cemal Öztaylan’ın cenazesi, 10 Temmuz Cuma günü Bandırma Merkez Haydar Çavuş Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Bandırma Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Camii Kabristanı’nda toprağa verilecek.

Mehmet Cemal Öztaylan’ın vefatı, başta ailesi ve yakınları olmak üzere siyaset camiası ile Bandırma’da büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Balıkesir
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