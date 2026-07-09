Dünya mehteri yeniden hatırladı, Macron’un gözlükleri, Meloni ile Trump arasındaki soğuk rüzgarlar! İşte karşınızda NATO panorama

Ankara’da gerçekleşen NATO zirvesi uzun zamandır bekleniyordu. Bu topraklar üzerinde yapılan her organizasyon gibi NATO organizasyonu da epik ve yaşanmışlıklarla dolu geçti. Türk misafirperverliği konukları mest ederken ülkelerin liderlerinin kendilerine has özellikleri de gündem oldu. Macron’un hiç çıkarmadığı güneş gözlükleri, Macaristan lideri Magyar’ın turist gibi dolaşması, Trump ile Meloni arasındaki soğuk rüzgarlar… İşte NATO zirvesine damga vuran 10 epik an!

Mynet Detay

1- İZLANDA BAŞBAKANI’NIN BAKIŞLARI

NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ve yapılan hazırlıkları hayranlıkla inceleyen bakışlarıyla dikkat çeken 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir’in o anları dünya genelinde viral olmuştu. Kristrun Frostadottir, NATO’nun son gününde de Ankara Kalesi’ni gezdi.

2- YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS’İN MEHTER MARŞIYLA KARŞILANMASI

7 yıldır Yunanistan başbakanlığı görevinde bulunan Kiriakos Miçotakis, Ankara'daki NATO zirvesine gelirken Mehter Marşı ile karşılandı. Bu anlar özellikle ülkemizde yoğun şekilde paylaşıldı. Kendi ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Miçotakis, eleştirilerden nasibini almış olacak ki ertesi günkü etkinlik gününe gelirken ilginç yürüyüş tarzıyla yine gündem olmayı başardı.

3- TRUMP’IN TÜRK ASKERİNİ SELAMLADIĞI ANLAR

ABD Başkanı Donald Trump’ı uçaktan indiği anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Bu sıcak ve samimi karşılama sonrasında Trump, Türk askerini selamlayarak Türkçe “Merhaba asker” dedi.

4- ARNAVUTLUK LİDERİ RAMA’NIN SPOR AYAKKABI TERCİHİ

Edi Rama'nın NATO aile fotoğrafına beyaz spor ayakkabılarıyla katılması da çok konuşulan detaylardan biriydi. Kendine has tarzıyla dikkat çeken Rama, lacivert takım elbisesinin altına beyaz spor ayakkabı tercih etti.

5- MACRON’UN GÖZLÜKLERİ VE SABAH KOŞUSU

NATO toplantısı boyunca havalı güneş gözlüklerini hiç gözünden çıkarmayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da NATO zirvesinin akılda kalan figürlerinden biri oldu. Sabah akşam fark etmeksizin gözlüğünü takan Macron, Ankara’da yaptığı sabah koşusunda da gözlüklerini çıkarmadı.

6- MELONİ İLE TRUMP ARASINDAKİ SOĞUK RÜZGARLAR

Yine kendine has özellikleri olan bir lider… Giorgia Meloni! Meloni, NATO toplantısına tek başına katıldı. Aile fotoğrafı esnasında ABD Başkanı Donald Trump'a olan bakışı gündem oldu. İkili arasında tabiri caizse soğuk rüzgarlar esti.

7- ERDOĞAN’IN YENİÇERİ SORUSUNA YANITI

NATO liderlerini karşılarken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeniçeri konsepti vardı. Aynı zamanda Mehter Marşı çalındı. Bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. "Batılı liderler ne tepki verdi?" sorusuna Erdoğan; "Hepsi övgüyle bahsetti hatta bazıları biz yeniçerilerinizi iyi tanırız dediler" dedi.

8- TRUMP’IN CAATSA YAPTIRIMLARINI KALDIRMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde bir araya geldiği anlarda gazetecilerin CAATSA yaptırımları sorusu üzerine Trump, “CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz” dedi.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya yaptırım uygulama kararı alarak F-35 projesinden çıkartarak CAATSA yaptırımlarına tabi tutmuştu.

9- MACARİSTAN BAŞBAKANI MAGYAR TURİST GİBİ DOLAŞTI

Uzun yıllar boyunca Macaristan'ı yöneten Orban'ı mağlup ederek göreve gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Türkiye'de adeta bir turist gibi dolaştı. İstanbul'a geldikten sonra tarihi yarımadayı turlayan Magyar, İzmit'teki Tökeli İmre anı evini ziyaret ett daha sonra da Ankara'ya geldi. Magyar, sempatik tavırlayıla dikkat çekti.

10. TÜRK YEMEKLERİ GECEYE DAMGA VURDU HEPSİ BEĞENDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen özel davette Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen lezzetler bir araya getirildi. Menüde başlangıç olarak Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı eşliğinde taş fırın pide ile yanık Denizli yoğurduyla servis edilen zeytinyağlı sebze sote yer aldı.

Ara sıcak bölümünde ise Türk mutfağının simge lezzetlerinden Kayseri mantısı, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası ile sunuldu.

Gecenin ana yemeklerinde deniz levreği ile ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga öne çıktı. Levrek; tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı eşliğinde servis edilirken, dana kaburgaya yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşlik etti.

Yemeğin finalinde ise Türk mutfağının sevilen tatlılarından Sütlü Nuriye sunuldu. Tatlı, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot ile zenginleştirildi.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün akşam yediğimiz yemek 10/10'luktu. Hatta 10 üzerinden 12'lik güzellikte bir yemekti" ifadelerini kullandı.