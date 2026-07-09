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Trump'ın imzasını yılana çevirdiler! İran'dan olay mesaj

Hamaney'e yakın bir medya kuruluşu, Trump'ın İran mutabakatındaki imzasını yılana dönüştüren görsel paylaştı. Mesajda ABD'nin verdiği sözleri tutmadığı vurgulandı.

Trump'ın imzasını yılana çevirdiler! İran'dan olay mesaj

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden tırmanan gerilim sürerken, Hamaney'e yakın bir medya kuruluşunun paylaştığı görsel dikkat çekti. Donald Trump'ın İran mutabakat zaptındaki imzasının yılana dönüştürüldüğü paylaşımda, Washington yönetiminin verdiği sözleri yerine getirmediği mesajı verilerek "sözlerin ihlali" vurgusu yapıldı.

Paylaşım, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları ve iki ülke arasındaki ateşkesin fiilen çökmesi sonrası geldi.

ABD-İRAN SAVAŞI YENİDEN ALEVLENDİ

Dış basında yer alan haberlere göre ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırdığı gerekçesiyle İran kıyı hattındaki çok sayıda askeri hedefi vurdu.

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CENTCOM'un açıklamasında hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve İHA depoları ile askeri lojistik altyapının hedef alındığı belirtildi.

İran ise buna karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları, ABD'nin yeni saldırılar düzenlemesi halinde bölgedeki Amerikan üslerine yönelik misillemelerin süreceği uyarısında bulundu.

Trump ın imzasını yılana çevirdiler! İran dan olay mesaj 1

MUTABAKAT SÜRECİ SONA MI ERDİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan ateşkes ve mutabakat sürecinin artık sona erdiğini söylediği, dış basında geniş yer buldu. Haberlerde, taraflar arasındaki krizin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi saldırıları, ABD'nin İran hedeflerini vurması ve Tahran'ın Körfez'deki ABD üslerine misillemesiyle daha da büyüdüğü aktarıldı.

Hamaney'e yakın medyanın Trump'ın imzasını yılana benzeten paylaşımı da bu gerilimli atmosferde, İran tarafının ABD'yi mutabakata uymamakla suçlayan sembolik bir mesajı olarak yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
İran yılan abd imza trump
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