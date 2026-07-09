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Erdoğan anlattı! Batılı liderler Yeniçerileri görünce ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ndeki karşılamalarda yer alan Yeniçerilerin Batılı liderlerden övgü aldığını belirterek, "Biz Yeniçerilerinizi tanırız" dediklerini söyledi.

Erdoğan anlattı! Batılı liderler Yeniçerileri görünce ne söyledi?

NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamalarda yer alan Yeniçerilere Batılı liderlerin gösterdiği ilgiyi anlattı. Erdoğan, bazı liderlerin tokalaşırken Yeniçerileri övgüyle karşıladığını belirterek, "Biz Yeniçerilerinizi tanırız" ifadelerini kullandıklarını söyledi.

Ankara’da gerçekleştirilen zirveye başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere çok sayıda önemli lider katıldı. Ana toplantı ve ikili temasların ardından zirve tamamlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti.

Erdoğan anlattı! Batılı liderler Yeniçerileri görünce ne söyledi? 1

BATILI LİDERLERİ ŞAŞIRTAN YENİÇERİLER SORULDU

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken sorular yöneltilirken bunlardan bir tanesi karşılama törenlerinde kullanılan Yeniçerilerle ilgili oldu.

Bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Batılı liderler Yeniçerileri nasıl karşıladı?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan anlattı! Batılı liderler Yeniçerileri görünce ne söyledi? 2

"BAZILARI 'BİZ YENİÇERİLERİNİZİ TANIRIZ' DEDİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise soruya yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

“Övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken, 'Gerçekten muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları, 'Biz Yeniçerilerinizi tanırız' dediler.”

Erdoğan anlattı! Batılı liderler Yeniçerileri görünce ne söyledi? 3

ÖZEL OLARAK HAZIRLANDILAR

Zirve kapsamında gerçekleştirilen karşılamalarda Yeniçeri takımı ve tarihteki 16 Türk Devleti'ni temsil eden askerlere yer verilmişti.

Öte yandan i resepsiyon ve akşam yemeği için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan karşılamada mehter marşı çalınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara Recep Tayyip Erdoğan osmanlı
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