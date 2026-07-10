Instagram kullanıcıları dikkat! Yapay zekanın fotoğraflarınızı kullanmasını istemiyorsanız bu ayarı yapın

Instagram, geçtiğimiz gün kullanıcıların insanların Instagram fotoğraflarına dayalı yapay zekâ görselleri oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir "Muse AI" özelliği yayına almıştı.

INSTAGRAM'IN YAPAY ZEKASI FOTOĞRAFLARINIZI KULLANMASIN

Benzer bir durumu zamanında X tarafında Grok'ta görmüştük ve pek çok insan Grok'u kullanarak insanların yapay zekâ görsellerini oluşturmaya başlamıştı.

Ancak Webtekno'da yer alan habere göre, Instagram'ın yapay zekâsı Muse AI'ın kişisel fotoğraflarınızı kullanmasını istemiyorsanız yapmanız gereken bir ayar var.

INSTAGRAM MUSE AI'IN FOTOĞRAFLARINIZI KULLANMASI NASIL KAPATILIR?

Herkes gibi siz de bireysel olarak, başkalarının Muse AI üzerinden Instagram fotoğraflarınızı kullanma olanağını kapatabilirsiniz.