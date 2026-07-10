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Güçlü ve dayanıklı yeni ASUS TUF Gaming T500 peşin fiyatına 6 taksitle satışta!

ASUS’un yüksek performansı askeri sınıf dayanıklılıkla buluşturan yeni nesil kompakt oyun masaüstü bilgisayarı TUF Gaming T500, büyük bir kampanya ile oyunseverlerle buluşuyor.

Güçlü ve dayanıklı yeni ASUS TUF Gaming T500 peşin fiyatına 6 taksitle satışta!

En yeni AAA ve espor oyunlarına meydan okuyan ASUS TUF Gaming T500, peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla MediaMarkt mağazalarında teknoloji severleri bekliyor.

Özellikle kompakt şasisi sayesinde her alana kolayca uyum sağlayan ve klasik TUF Gaming çizgilerini taşıyan cihaz, sunduğu kampanya avantajının yanı sıra teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor:

Yeni Nesil Grafik ve Yapay Zeka Gücü Gücünü Intel® Core™ i7-13620H işlemciden ve NVIDIA’nın en yeni Blackwell mimarisine sahip GeForce RTX™ 5060 Ti ekran kartından alan TUF Gaming T500, muazzam bir yapay zeka performansı sunuyor. NVIDIA DLSS 4 teknolojisi sayesinde oyunlarda üstün grafik kalitesi ve yüksek kare hızları vadediyor.

Yüksek Hız ve Çoklu Görev Yeteneği Cihaz, 64 GB'a kadar DDR5 5200MHz bellek seçenekleriyle arka plandaki uygulamaları akıcı bir şekilde çalıştırırken, çoklu görevleri de zorlanmadan yerine getiriyor. 2 TB'a kadar PCIe® 4.0 depolama alanı ise oyun yükleme sürelerini saniyelere indiriyor.

Güçlü ve dayanıklı yeni ASUS TUF Gaming T500 peşin fiyatına 6 taksitle satışta! 1

Mecha Anime Esintili Tasarım ve Askeri Sınıf Dayanıklılık Fütüristik çizgileri ve sarı aydınlatma detaylarıyla mecha animelerinden ilham alan TUF Gaming T500, şeffaf yan panel seçeneğiyle donanım bileşenlerini sergiliyor. Tüm TUF modellerinde olduğu gibi MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standartlarını karşılayan cihaz; düşme, sarsıntı ve ekstrem sıcaklık testlerinden başarıyla geçerek uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

Peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla bütçenizi yormadan sahip olabileceğiniz yeni ASUS TUF Gaming T500'ü keşfetmek için en yakın MediaMarkt mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

#işbirliği

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