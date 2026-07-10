WhatsApp’a ‘oh be’ dedirtecek özellik geliyor: İşleyişi ortaya çıktı

Yaklaşan doğum günleri, WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yeni Android bölümüyle tek bir ekrandan takip edilebilecek. Özelliğin dikkat çekici yanı ise hatırlatmaların, uygulamanın bazı kullanıcılardan yasal gereklilikler nedeniyle topladığı doğum bilgilerine dayanacak olması.

Google Play Store’da bulunan 2.26.27.3 numaralı WhatsApp Android beta güncellemesinde ortaya çıkan özellik halen geliştirme aşamasında.

DOĞUM BİLGİSİ ÖNCE YASAL UYUM İÇİN İSTENDİ

WhatsApp, Android için yayımlanan 2.24.12.25 numaralı beta güncellemesiyle bazı kullanıcılardan doğum yıllarını girmelerini istemeye başlamıştı. Bu uygulama, ABD’deki bazı eyaletlerin çevrim içi hizmetlere kullanıcılarının yaşını doğrulama yükümlülüğü getirmesinin ardından başlatılmıştı.

Girilen doğum yılı diğer kullanıcılara gösterilmiyor. Kullanıcıların bu bilgiyi kaydettikten sonra değiştirmesine de izin verilmiyor. WhatsApp, söz konusu veriyi başlangıçta yalnızca yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla topluyordu.

Yeni özellik, daha önce sadece yasal gereklilikler için kullanılan doğum bilgisini kullanıcıların yararlanabileceği bir hatırlatma sistemine dönüştürecek.

DOĞUM GÜNÜ BÖLÜMÜ NASIL ÇALIŞACAK?

WhatsApp, bunun için kişilerin yaklaşan doğum günlerinin görülebileceği özel bir bölüm hazırlıyor. Bir kişinin doğum günü geldiğinde kullanıcıya doğrudan uygulama içinde bildirim gönderilecek.

Böylece kullanıcıların tarihleri hatırlamak veya ayrı bir takvim uygulamasında takip etmek zorunda kalmaması amaçlanıyor. Doğum günü mesajlarının zaten sıklıkla WhatsApp üzerinden gönderilmesi de hatırlatmanın aynı uygulamada sunulmasını anlamlı hâle getiriyor.

HATIRLATMA İÇİN KİŞİNİN BİLGİSİNİ PAYLAŞMASI GEREKECEK

Bir doğum günü hatırlatmasının gösterilebilmesi için ilgili kişinin doğum tarihini WhatsApp ile paylaşmış olması gerekecek. WhatsApp şu anda her bölgede kullanıcılardan doğum yılı bilgisi istemiyor.

Bu nedenle doğum bilgisini hiç girmemiş kişiler için hatırlatma oluşturulmayacak. Bölümün kullanışlılığı da zaman içerisinde daha fazla kullanıcının bu bilgiyi WhatsApp’a eklemesine bağlı olacak.

GİZLİLİK KONTROLLERİ HENÜZ HAZIRLANMADI

WhatsApp, mevcut geliştirme aşamasında kullanıcıların doğum günlerini kişilerinden gizlemesini sağlayan herhangi bir gizlilik ayarı sunmuyor. Doğum bilgisini yalnızca yasal uyum amacıyla WhatsApp ile paylaşmak ve kişilerden gizlemek için de henüz ayrı bir seçenek bulunmuyor.

Ancak özellik çok erken bir geliştirme aşamasında. WhatsApp’ın resmî kullanıma sunulmadan önce doğum günü bilgisini kimlerin görebileceğini belirleyen özel bir gizlilik kontrolü ekleyebileceği belirtiliyor.

ÇIKIŞ TAKVİMİ AÇIKLANMADI

Benzer doğum günü hatırlatmaları başka mesajlaşma uygulamalarında ve sosyal platformlarda da bulunuyor. WhatsApp’ın geliştirdiği sistem ise yaş doğrulaması için toplanan bilgileri kullanıcıya yönelik bir işleve dönüştürmeyi hedefliyor.

Özellik henüz beta kullanıcıları için etkinleştirilmedi ve ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin resmî bir tarih bulunmuyor. Haberin kaynağı olan WABetaInfo, WhatsApp’ın özelliği beta kullanıcılarına açmadan önce geliştirmeye devam etmesini bekliyor.