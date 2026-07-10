iPhone 18 Pro Max’in maliyeti önemli ölçüde yükselebilir: Fiyat artışı olası

NAND ve DRAM maliyetlerindeki yükseliş, iPhone 18 Pro Max’in Apple açısından üretim maliyetini önemli ölçüde artırabilir.

1 TB IPHONE 18 PRO MAX İÇİN BEKLENEN PARÇA MALİYETİ

Counterpoint Research, dün yayımladığı kısa raporda 1 TB iPhone 17 Pro Max’in tahmini malzeme maliyetini, 1 TB iPhone 18 Pro Max için beklenen parça maliyetleriyle karşılaştırdı.

Rapora göre yeni modelin malzeme maliyeti mevcut telefondan yaklaşık 300 dolar daha yüksek olabilir. Bu tahmin, 1 TB modellerde kullanılan bileşenlerin tahmini toplam maliyetine dayanıyor.

NAND VE DRAM MALİYETLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Geçen yılın sonlarından bu yana piyasayı ciddi biçimde etkileyen bileşen sıkıntıları nedeniyle NAND maliyetlerinin önemli ölçüde artması bekleniyor. DRAM maliyetlerinde de benzer ölçüde dikkat çekici bir yükseliş öngörülüyor.

Counterpoint’in tahminine göre iPhone 18 Pro Max’in yalnızca NAND ve DRAM maliyetleri; mevcut modelin NAND, DRAM, işlemci, kamera, ekran ve diğer parçalar dâhil toplam tahmini malzeme maliyetine yaklaşacak.

Beklenen 2 nm yonga sistemi ve bu yongada kullanılacak yeni paketleme teknolojisi de maliyeti yükselten başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

EKRANIN MALİYETİ DÜŞEBİLİR, KAMERA YÜKSELEBİLİR

Raporda bütün bileşenlerin daha pahalı hâle gelmeyeceği belirtiliyor. Counterpoint, ekranın ve diğer bazı parçaların maliyetinde düşüş bekliyor.

Kamera maliyetinin ise yeni teknoloji nedeniyle bir miktar artacağı tahmin ediliyor. Burada, iPhone 18 Pro Max’in ana kamerasında bulunması beklenen değişken diyafram teknolojisine işaret ediliyor.

DEPOLAMA SEÇENEKLERİNE GÖRE FARKLI FİYAT ARTIŞLARI GELEBİLİR

Counterpoint’e göre Apple, yüksek depolama kapasitesine sahip modellerde brüt kâr kaybını önlemek amacıyla depolama seçeneklerine farklı perakende fiyat artışları uygulayabilir.

Şirketin bu yılki modellerde ortalama perakende satış fiyatını 200 dolar artırması bekleniyor. Ancak rapor, bu artışa rağmen Apple’ın bu yılki modellerde daha düşük kâr marjlarıyla karşılaşmasının beklendiğini belirtiyor.