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Türkiye'ye getirildiler! 29'u kırmızı bültenle aranıyordu

29'u kırmızı bültenle aranan firari toplam 54 suçlun saklandıkları ülkelerde yakalandı. Suçluların Türkiye’ye iadeleri sağlandı.

Türkiye'ye getirildiler! 29'u kırmızı bültenle aranıyordu

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan 29 suçlu ile ulusal seviyede aranan 25 suçlu Gürcistan, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya’da yakalanarak Türkiye’ye geri getirildi.

EGM, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM daire başkanlıklarınca ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmada yakalanan suçluların iadeleri sağlandı.

Türkiye ye getirildiler! 29 u kırmızı bültenle aranıyordu 1

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İçişleri Bakanlığı
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