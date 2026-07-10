Türkiye'ye getirildiler! 29'u kırmızı bültenle aranıyordu

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan 29 suçlu ile ulusal seviyede aranan 25 suçlu Gürcistan, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya’da yakalanarak Türkiye’ye geri getirildi.

EGM, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM daire başkanlıklarınca ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmada yakalanan suçluların iadeleri sağlandı.

🔴 Kırmızı Bültenle Aranan 29 Suçlu,

❌ Ulusal Seviyede Aranan 25 Suçlu,



GÜRCİSTAN(38), ALMANYA(5), AZERBAYCAN(2), BULGARİSTAN, AVUSTURYA, EKVADOR, FRANSA, HIRVATİSTAN, KAZAKİSTAN, MISIR, YUNANİSTAN ve KUZEY MAKEDONYA’dan ülkemize geri getirildi.



🔴 Kırmızı bültenle… pic.twitter.com/R4VgJLDeKc — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 10, 2026

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır