ChatGPT'nin yeni model ailesi: GPT-5.6 resmen tanıtıldı

OpenAI, yapay zeka çözümlerinin giderek kalabalıklaştığı bir dönemde, yeni ve güçlü modellerden oluşan en son model ailesini görücüye çıkardı.

GPT-5.6 ÜÇ FARKLI VARYANTLA GELİYOR

TechCrunch'ta yer alan habere göre, şirketin en yeni yapay zeka sistemi GPT-5.6, üç farklı seçenekle kullanıcılara sunuluyor:

Sol: Ailenin ana iş yüklerini üstlenen (workhorse) modeli.

Terra: Orta segment ve dengeli bir performans vadeden ara seçenek.

Luna: Bütçe dostu varyant.

OpenAI; kurumsal işler, kodlama ve bilimsel araştırmalar dahil pek çok alanda bu modellerin kullanıcı yeteneklerini genişleteceğini belirtiyor.

DAHA YÜKSEK VERİMLİLİK VE SİBER GÜVENLİK ODAĞI

OpenAI CEO'su Sam Altman, yeni modellerin önceki sürümlere kıyasla kat kat daha verimli ve maliyet etkin olduğunun sözünü verdi. Altman, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Sol modelinin yapay zeka kodlama görevlerinde %54 daha fazla token verimliliği sağladığını vurguladı.

Daha da önemlisi şirket, 5.6 sürümünü "önemli ölçüde daha az token ile öncü performans sergileyen, bugüne kadarki en güçlü siber güvenlik modeli" olarak tanımlıyor. Trump yönetiminin kötüye kullanım endişeleri nedeniyle daha önce yayılımını kısıtlamaya çalıştığı belirtilen model; tehdit modelleme, kod incelemesi, yama uygulama ve mavi takım (blue teaming - zafiyetleri bulmak için simüle edilmiş saldırılar) gibi savunma faaliyetlerini destekliyor.

KURUMSAL DÜNYAYA YENİ YOL ARKADAŞI: CHATGPT WORK

OpenAI, modellerin yanı sıra kurumsal ekipler için bir iş yeri arkadaşı olarak tasarlanan ChatGPT Work adlı yeni bir aracı da duyurdu. Masaüstü, web ve mobil cihazlarda çalışabilen bu araç; belge, e-tablo ve sunum taslakları hazırlama gibi günlük idari görevlerde ekiplere yardımcı olabiliyor.

OpenAI’ın yeni duyurusu; rakipleri SpaceXAI ve Meta'nın bu hafta gerçekleştirdiği benzer lansmanların hemen ardından geldi.

ANTHROPIC İLE DOĞRUDAN REKABET

GPT-5.6 ailesi ve beraberindeki pazarlama stratejisi, kurumsal müşterilere odaklanarak giderek artan bir destek kazanan Anthropic'i doğrudan hedef alıyor. OpenAI, yeni modellerinin rakibini her alanda geride bıraktığı iddiasını desteklemek için Artificial Analysis Coding Agent Index verilerine işaret ediyor:

Sol: Endeks üzerinde 80 puan alarak, Anthropic'in çok konuşulan Fable 5 modelinin 2,8 puan üzerine çıktı ve yeni bir standart belirledi. Üstelik bunu Fable 5'in yarısından daha az çıktı token'ı harcayarak, yarısından daha kısa sürede ve yaklaşık üçte bir daha düşük maliyetle başardı.

Terra: Fable 5 modelinin hemen üzerinde bir performans sergiliyor.

Luna: Anthropic'in modeli Opus 4.8'i geride bırakmayı başarıyor.

FİYATLANDIRMA VE ERİŞİLEBİLİRLİK

Şirket, GPT-5.6 ailesinin ChatGPT, Codex ve OpenAI API üzerinden erişime açıldığını açıkladı. Modellerin 1 milyon token başına fiyatlandırması ise şu şekilde belirlendi:

Sol: 5 dolar girdi / 30 dolar çıktı

Terra: 2,50 dolar girdi / 15 dolar çıktı

Luna: 1 dolar girdi / 6 dolar çıktı

CHATGPT ATLAS KAPATILIYOR

Öte yandan, Webtekno'da yer alan habere göre OpenAI, kullanıcılar adına internette bağımsız görevler yürütebilen yapay zekâ destekli tarayıcısı ChatGPT Atlas'ı, lansmanından bir yıl bile geçmeden kapatacağını doğruladı.

Şirket tarafından paylaşılan takvime göre, yapay zekâ destekli bağımsız tarayıcının tamamen kullanımdan kalkacağı hedef tarih ise 9 Ağustos olarak belirlendi.