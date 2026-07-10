Otomobil devi 100 koyunu işe aldı: Görevleri ise çok büyük!

Volkswagen’ın Poznań fabrikasına enerji sağlayan 31 binden fazla güneş panelinin altında artık 100 koyun otluyor. Hayvanlar arazideki otları kontrol altında tutarken araştırmacılar da büyük güneş santralleri ile tarımsal faaliyetlerin aynı alanda nasıl sürdürülebileceğini inceliyor.

GÜNEŞLİ GÜNLERDE FABRİKANIN BÜTÜN ELEKTRİĞİNİ KARŞILIYOR

Berlin merkezli Quanta Energy tarafından kurulan ve yönetilen güneş santrali, 18,3 MW kapasiteye sahip. Tesis, Volkswagen’ın Polonya’nın Poznań kentindeki üretim fabrikasına enerji sağlıyor. Bu fabrikada diğer modellerin yanı sıra ticari VW e-Crafter üretiliyor.

Güneş santrali, güneşli günlerde fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamını karşılayabilecek kadar enerji üretebiliyor. Yıl genelinde ise fabrikanın elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 25’ini sağlıyor.

TARIM VE GÜNEŞ ENERJİSİ AYNI ARAZİDE BULUŞTU

Koyunların güneş panellerinin altında otlatılması, tarımsal faaliyetlerle güneş enerjisi üretimini aynı arazi üzerinde birleştiren daha geniş bir agrivoltaik projenin parçası.

Güneş santrallerinde koyun otlatma yöntemi ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde giderek yaygınlaşıyor. Volkswagen ise kapsamlı bir bilimsel araştırma programı da içermesi nedeniyle Poznań’daki çalışmayı Avrupa’nın en gelişmiş endüstriyel agrivoltaik projelerinden biri olarak tanımlıyor.

Volkswagen Poznań Direktörü Marzena Pillich-Grońska, santralin artık yalnızca temiz elektrik üretmediğini; biyolojik çeşitliliği, yerel tarımı ve bilimsel araştırmaları da destekleyen bir alana dönüştüğünü belirtti.

KOYUNLARIN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Proje, Poznań Yaşam Bilimleri Üniversitesi ile birlikte yürütülüyor. Araştırmacılar koyunların otlatılmasının hayvan refahı, biyolojik çeşitlilik, toprak kalitesi, bitki örtüsü ve bölgenin mikroiklimi üzerindeki etkilerini inceliyor.

Üniversitenin Hayvan Yetiştiriciliği ve Ürün Kalitesi Değerlendirme Bölümünden Dr. Joanna Składanowska-Baryza, güneş panellerinin oluşturduğu gölgenin hayvanlardaki sıcaklık stresini azaltıp azaltmadığının da araştırıldığını açıkladı.

Araştırmada ayrıca mikroiklim, bitki örtüsü ve topraktaki değişimler analiz ediliyor. Amaç, büyük ölçekli güneş enerjisi üretimiyle tarımsal faaliyetleri aynı arazide etkili biçimde birleştirecek çözümleri belirlemek.

MEKANİK ÇİM BİÇME İHTİYACI ORTADAN KALKIYOR

Koyunlar, deneyimli yetiştiricilerin gözetimi altında sonbahar boyunca güneş santralinde yaşayacak. Otlatma yöntemi mekanik çim biçme ihtiyacını ortadan kaldırırken bakım maliyetlerini ve emisyonları azaltabilir.

Arazinin bu biçimde kullanılması, böcekler ve diğer yaban hayatı türleri için yaşam alanları oluşmasına da yardımcı olabilir.

KOYUNLAR YENİ ORTAMLARINA UYUM SAĞLADI

Sürünün sahibi Justyna Nowak-Gajek, koyunların güneş santraline kısa sürede alıştığını belirtti. Hayvanların küçük gruplara ayrılarak santralin farklı bölümlerinde sakin biçimde otlaması, kendilerini güvende hissettiklerinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Nowak-Gajek’e göre tehdit altında hisseden bir sürü dağılmak yerine bir arada kalıyor. Koyunların alana yayılması ise yeni koşullara uyum sağladıklarını gösteriyor. (Kaynak: electrek)