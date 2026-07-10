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Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılına özel paylaşım!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılına özel paylaşım!

Bakan Ersoy, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı tarihi günün yıl dönümünde olduklarını belirterek, bu adımla "hasretin sona erdiğini" ifade etti.

Ayasofya nın yeniden ibadete açılışının 6. yılına özel paylaşım! 1

Ayasofya'nın fethin sembolü ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşsiz emaneti olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti. Ersoy, "Bu kutlu emaneti aslına uygun biçimde geleceğe taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayasofya nın yeniden ibadete açılışının 6. yılına özel paylaşım! 2

Bakan Ersoy, paylaşımının sonunda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ersoy kültür ve turizm bakanı
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