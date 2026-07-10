Samsung Galaxy M67, sürpriz bir işlemciyle Geekbench’te göründü

Samsung’un 2022’de Galaxy S serisinde kullandığı Exynos 2200, bu kez orta segment Galaxy M67 5G ile geri dönebilir. Geekbench kaydı, telefonun işlemcisinin yanı sıra performans sonuçlarını, RAM kapasitesini ve işletim sistemi sürümünü de ortaya çıkardı.

GALAXY M67'DE SÜRPRİZ İŞLEMCİ TERCİHİ

Notebookcheck'te yer alan habere göre, Samsung Galaxy M serisindeki telefonlar çoğu zaman Galaxy A serisindeki modellerin küçük değişiklikler yapılmış sürümleri olarak sunuluyor. Ancak Galaxy M67 5G, işlemci tercihiyle bu düzenin dışına çıkacak gibi görünüyor.

Geekbench’te tespit edilen telefon, Samsung Exynos 2200 işlemcisini kullanıyor. Bu amiral gemisi işlemci daha önce Galaxy S22 ve Galaxy S23 FE modellerinde yer almıştı.

EXYNOS 2200 HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

4 nm üretim süreciyle hazırlanan ARM tabanlı Exynos 2200’de 2,8 GHz’e kadar çıkabilen bir ARM Cortex-X2 ana çekirdek bulunuyor. Buna 2,52 GHz hızındaki üç Cortex-A710 performans çekirdeği ve 1,82 GHz hızındaki dört Cortex-A510 verimlilik çekirdeği eşlik ediyor.

İşlemcide ayrıca AMD RDNA 2 mimarisini temel alan Samsung Xclipse 920 grafik birimi yer alıyor. Bu grafik birimi, donanım hızlandırmalı ışın izleme desteğine sahip.

GALAXY M67’NİN GEEKBENCH SONUÇLARI

Galaxy M67 5G, Geekbench 6 testinde tek çekirdekte 1.589, çok çekirdekte ise 3.923 puan aldı.

Telefonun sonuçları, Galaxy A57’de kullanılan daha yeni Exynos 1680 ile karşılaştırıldığında farklı bir tablo ortaya koyuyor. Galaxy M67, tek çekirdek performansında yüzde 21,2 daha yüksek sonuç alırken çok çekirdek performansında yüzde 10,2 geride kalıyor.

ANDROİD 17 VE 8 GB RAM İLE GÖRÜLDÜ

Geekbench kaydındaki Galaxy M67 5G, 8 GB RAM’e sahip. Ancak bu kapasite yalnızca test edilen sürüm için doğrulanabildiğinden telefonun başka RAM seçeneklerinin bulunup bulunmayacağı bilinmiyor. Farklı RAM seçeneklerinin bulunması muhtemel ancak henüz doğrulanmış değil.

Geekbench kaydı ayrıca cihazın Android 17 çalıştırdığını gösteriyor.

TANITIM TARİHİ VE FİYATI BİLİNMİYOR

Galaxy M67 5G’nin diğer teknik özellikleri, tanıtım tarihi ve fiyatı hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Telefonun Geekbench testine girmiş olması, tanıtımının birkaç hafta içinde yapılabileceğine yönelik bir işaret olarak değerlendiriliyor.