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Balıkesir'de yangın! 22 zeytin ağacı zarar gördü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'de yangın! 22 zeytin ağacı zarar gördü

Yangın, saat 16.50 sıralarında Mutluköy Mahallesi Kaymakam Çeşme mevkisindeki zeytin bahçesinde çıktı. Zeytin bahçesinden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 itfaiye aracı ve 6 personel ile yürütülen çalışmalar sonucunda yangın, saat 19.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelerde, yangın nedeniyle 22 zeytin ağacının zarar gördüğü tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
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